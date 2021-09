DBV Technologies grimpe sur les 9 euros

(Boursier.com) — DBV Technologies grimpe de 9% sur les 9 euros ce mercredi, alors que la SG est repassée à l''achat' sur le dossier. La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 30 juin 2021 s'élevaient à 125,5 millions de dollars, contre 196,4 millions de dollars au 31 décembre 2020 et 152,5 millions de dollars au 31 mars 2021. La diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie de (27) millions de dollars sur le deuxième trimestre et (70,9) millions de dollars sur le premier semestre 2021 est principalement attribuable aux flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles et à l'effet des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Hors montants versés dans le cadre du plan de restructuration sur le premier semestre de 2021 pour 6,3 millions de dollars, les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles s'élèvent à (60,2) millions de dollars en U.S. GAAP et (57,8) millions de dollars en IFRS, ce qui reflète la mise en oeuvre continue de mesures de réduction des coûts par la Société. Sur la base de ses hypothèses actuelles, DBV s'attend à ce que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie actuels financent ses activités jusqu'au second semestre 2022.

Les produits opérationnels ont été principalement générés par le Crédit d'Impôt Recherche (CIR) et par les produits reconnus par DBV dans le cadre de son accord de collaboration avec Nestlé Health Science. Les produits opérationnels se sont élevés à (1,5) millions de dollars sur le deuxième trimestre clos le 30 juin 2021 et 1,5 millions de dollars sur le premier semestre clos le 30 juin 2021 contre 3,6 millions de dollars sur le deuxième trimestre clos le 30 juin 2020 et 8,3 millions de dollars sur le premier semestre clos le 30 juin 2020. La diminution des produits opérationnels est principalement attribuable à la révision des revenus comptabilisés dans le cadre de l'accord de collaboration avec Nestlé, la Société ayant actualisé la mesure d'avancement de l'étude clinique de phase II conduite dans le cadre du contrat en raison de retards de recrutements.

La perte nette s'est élevée à (30,7) millions de dollars sur le deuxième trimestre 2021, contre (48,2) millions de dollars sur le deuxième trimestre 2020. La perte par action (basée sur le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de la période) s'est élevée respectivement à (0,56) et (0,88) dollars sur le deuxième trimestre 2021 et 2020.

Au premier semestre 2021, la perte nette s'élevait respectivement à (60,1) millions de dollars en U.S. GAAP et (60,2) millions de dollars en IFRS. La perte par action s'est élevée à (1,09) dollars en U.S. GAAP et (1,10) dollars en IFRS.