DBV Technologies fait le point sur les récentes évolutions

A l'occasion de la publication de ses comptes à 9 mois, DBV Technologies fait le point sur les dossiers réglementaires américain et européen.

En effet, le 14 octobre 2021, DBV a reçu une communication de la Food and Drug Administration américaine (FDA) concernant la soumission du protocole STAMP datant du 6 mai 2021. L'agence américaine du médicament a demandé une approche séquentielle du programme de développement du patch modifié Viaskin Peanut (mVP) de DBV.

La FDA souhaite examiner les données de l'étude de DBV sur la libération de l'absorption des protéines avant de faire part de ses observations supplémentaires sur la conception du protocole STAMP.

La FDA a indiqué qu'elle fournirait prochainement des recommandations sur la meilleure façon de démontrer la comparabilité de l'absorption des protéines du patch modifié avec le patch de référence (cVP).

"L'essai STAMP ne sera pas lancé tant que DBV n'aura pas reçu un retour complet de l'Agence", indique DBV Technologies.

En Europe, l'examen par l'Agence Européenne des Médicaments (EMA) de la demande d'autorisation de mise sur le marché de Viaskin Peanut progresse conformément aux procédures établies par l'EMA et aux discussions en cours avec cette dernière.

DBV continue à préparer ses réponses et à évaluer le meilleur moyen de répondre à ses objections, y compris l'objection majeure qui remet en question la portée des données, telles que la pertinence clinique et l'effet de taille démontrés par une seule étude clinique pivot.

D'autres échanges avec l'EMA sont prévus. DBV estime que l'EMA pourrait rendre sa décision sur l'autorisation potentielle de mise sur le marché de Viaskin Peanut au 1er trimestre 2022.