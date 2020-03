DBV Technologies : exercice partiel de l'option de surallocation

(Boursier.com) — DBV Technologies les banques chefs de files et teneurs de livres associés intervenant dans le cadre de l'offre globale initiale précédemment annoncée ont exercé partiellement leur option de surallocation pour souscrire à 338.687 actions ordinaires supplémentaires sous la forme de 677.374 American Depositary Shares, au prix de 10,25 dollars par ADS, avant déduction des commissions et dépenses estimées. Chaque ADS donne droit à recevoir la moitié d'une action ordinaire et le prix de 10,25 dollars par ADS correspond à un prix de 18,63 euros par action ordinaire (représentant deux ADS) sur la base d'un taux de change de 1,0999 dollar pour 1 euro.

La société envisage d'utiliser le produit net de l'offre globale, ainsi que la trésorerie et les équivalents de trésorerie existants, principalement, en cas d'approbation, pour préparer la commercialisation de Viaskin Peanut, en ce compris les efforts de commercialisation pour le lancement dans le courant du 2eme semestre 2020, et accessoirement pour financer la recherche et le développement de produits candidats utilisant la plateforme Viaskin, ainsi que plus généralement son fonds de roulement et ses besoins généraux.