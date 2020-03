DBV Technologies en chute libre après les annonces

DBV Technologies en chute libre après les annonces









Crédit photo © DBV

(Boursier.com) — DBV Technologies plonge de 44% ce mardi à 5,50 euros, alors que dans le cadre de la procédure d'enregistrement de Viaskin Peanut aux USA, la FDA a indiqué avoir identifié des points d'attentions concernant l'efficacité du patch et notamment l'impact de son adhésion locale... En conséquence, le meeting prévu le 15 mai par le comité d'experts de la FDA pour discuter du dossier d'enregistrement est ajourné.

La société discute actuellement avec l'agence américaine de la fourniture de données cliniques additionnelles d'efficacité, notamment issue de l'étude de phase 3 PEOP LE. Selon DBV, la date prévisionnelle de réponse définitive de la FDA (le 5 août) pourrait être repoussée en fonction de l'avancée des échanges avec la FDA...

Portzamparc souligne : "C'est un nouveau coup dur pour DBV, alors même que son principal concurrent Aimmune vient d'annoncer le traitement des premiers patients américains. Nous n'avons pas de visibilité sur la soumission des éléments complémentaires et pensons qu'il est très probable que l'échéance du 5 août soit repoussée. En conséquence, nous revoyons nos prévisions qui intègrent désormais une réponse de la FDA au T1-2021 avec une probabilité de succès abaissée à 60% vs 85% précédemment. Nous passons notre TP à 12,7 euros contre 22,1 euros précédemment" conclut l'analyste.

Daniel Tassé, Directeur Général de DBV Technologies, a déclaré "Nous apprécions le dialogue constant avec la FDA et attendons avec intérêt la poursuite des discussions dans les semaines à venir". "Nous croyons au bénéfice clinique de Viaskin Peanut observé lors des essais cliniques à ce jour et nous travaillerons en étroite collaboration avec la FDA pour potentiellement rendre accessible Viaskin Peanut aux patients le plus rapidement possible."