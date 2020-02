DBV Technologies : du renfort

DBV Technologies : du renfort









Crédit photo © DBV

(Boursier.com) — DBV Technologies recule de 1,3% à 18,18 euros ce jeudi, après l'annonce du règlement-livraison intervenu le 4 février de son offre globale d'un total de 7.500.000 actions ordinaires dans le cadre d'une offre au public de 4.535.581 actions ordinaires sous la forme de 9.071.162 American Depositary Shares aux Etats-Unis, au Canada et dans certains pays en dehors de l'Europe, au prix de 10,25 dollars américains par ADS (sur la base d'un taux de change de 1,0999 dollars pour 1 euro), et d'une offre exclusivement adressée à des investisseurs qualifiés en Europe (y compris en France) de 2.964.419 actions ordinaires, au prix de 18,63 euros par action ordinaire.

La société a consenti aux banques chefs de file et teneurs de livre associés une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une durée de trente jours jusqu'à 1.125.000 actions ordinaires supplémentaires sous la forme de 2.250.000 ADS, aux mêmes conditions que l'Offre Globale. Le montant total brut résultant de l'Offre Globale s'élève à environ 153,7 millions de dollars (soit environ 139,8 millions d'euros), avant déduction des commissions et dépenses estimées.

Chaque ADS donne droit à recevoir la moitié d'une action ordinaire. Les ADS de la Société sont admis aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "DBVT" et les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur Euronext Paris sous le symbole "DBV".

Renfort de trésorerie

Sur le terrain, "Viaskin Peanut a de bonnes chances d'être approuvé et ce renfort de trésorerie offre la latitude suffisante pour réaliser efficacement son lancement commercial" estime Portzamparc qui reste favorable au dossier en ajustant son objectif à 20,8 euros contre 23,4 euros précédemment... La société envisage d'utiliser le produit net de l'Offre Globale, ainsi que la trésorerie et les équivalents de trésorerie existants, principalement, en cas d'approbation, pour préparer la commercialisation de Viaskin Peanut, en ce compris les efforts de commercialisation pour le lancement dans le courant du second semestre 2020, et accessoirement pour financer la recherche et le développement de produits candidats utilisant la plateforme Viaskin ainsi que plus généralement son fonds de roulement et ses besoins généraux.

Compte tenu des plans actuels de développement de la Société, la Société estime que le produit net de l'Offre Globale combiné à la trésorerie disponible et aux équivalents de trésorerie actuels lui permettra de financer ses activités jusqu'au cours du premier trimestre 2021.

La Société estime qu'elle aura besoin de financements additionnels dans le futur à mesure qu'elle commercialisera Viaskin Peanut, en cas d'approbation, et pour continuer à découvrir et développer d'autres produits candidats utilisant la plateforme Viaskin. La société pourrait financer ses besoins futurs de trésorerie au travers d'une combinaison d'augmentations de capital, d'endettement et de potentielles collaborations, d'accords de licence et de développement...