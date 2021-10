DBV Technologies : de la trésorerie jusqu'au 3e trimestre 2022

(Boursier.com) — Au le 3e trimestre, DBV Technologies réalise une perte nette de -24,03 millions de dollars (-30,95 M$ un an plus tôt).

Sur 9 mois, la perte nette s'élève à -84,13 M$ au 30 septembre 2021 (-120,07 M$ à période comparable en 2020).

La perte nette par action est de -0,44$ au 3e trimestre. Elle ressort à -1,53$ pour les 9 premiers mois de 2021.

La trésorerie et les équivalents de trésorerie au 30 septembre 2021 s'élevaient à 98,2 M$ (196,4 M$ au 31 décembre 2020 et 125,5 M$ au 30 juin 2021). Cette diminution de trésorerie est principalement attribuable aux flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles pour 89,5 M$ et à l'effet des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie pour 8,6 M$.

La diminution de 32% de la consommation nette de trésorerie liée aux activités opérationnelles entre les 9 premiers mois des exercices 2020 et 2021 reflète la mise en oeuvre de mesures de réduction des coûts par la société et la diminution des dépenses de personnel, en lien direct avec la réduction des effectifs mise en oeuvre par DBV dans le cadre de son plan de restructuration global. Sur la base de ses hypothèses actuelles, DBV s'attend à ce que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie actuels financent ses activités jusqu'au cours du 3e trimestre 2022.