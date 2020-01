DBV Technologies : dans le rouge vif après les annonces

Crédit photo © Société DBV

(Boursier.com) — DBV Technologies chute de plus de 9% ce jeudi à 18,70 euros, alors que la société a l'intention de procéder au lancement, sous réserve des conditions de marché, d'une offre globale d'actions ordinaires nouvelles, pouvant prendre la forme d'American Depositary Shares (ADS), d'un montant total de 125 millions de dollars. L'offre globale sera composée d'une offre au public d'actions ordinaires sous la forme d'ADS aux Etats-Unis, au Canada et dans certains pays en-dehors de l'Europe, et d'une offre exclusivement adressée à des investisseurs qualifiés en Europe (y compris en France).

La société a en outre consenti aux banques chefs de file et teneurs de livres associés une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une durée de 30 jours des actions ordinaires supplémentaires, prenant la forme d'ADS, dans la limite de 15% du nombre total d'actions ordinaires (y compris sous la forme d'ADS) émises dans le cadre de l'offre globale aux mêmes conditions.

Chaque ADS offert donne droit à recevoir la moitié d'une action ordinaire. Les ADS sont admis aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "DBVT", et les actions ordinaires de la société sont admises aux négociations sur Euronext Paris sous le symbole "DBV".

Détails à suivre

Le montant définitif de l'offre, le prix de souscription en euros auquel les actions ordinaires seront offertes et le prix de souscription en dollars auquel les ADS seront offerts dans le cadre de l'offre globale, ainsi que le nombre final d'actions ordinaires (y compris sous la forme d'ADS), seront fixés à l'issue du processus de construction du livre d'ordres commençant immédiatement... Ils seront au moins égal à la moyenne pondérée des cours de l'action de la société sur Euronext Paris, des 3 dernières séances de bourse précédant le début de l'offre globale, soit les séances du 29, 28 et 27 janvier, éventuellement diminuée d'une décote maximale de 10%.

Goldman Sachs et Citigroup interviennent comme chefs de file et teneurs de livres associés dans le cadre de l'offre globale.

Etat de la trésorerie

Au 31 décembre 2019, la société disposait de trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 172 millions d'euros (122,8 ME au 31 décembre 2018). Ces informations sont basées sur des informations préliminaires non auditées concernant la trésorerie et les équivalents de trésorerie pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. Les commissaires aux comptes de DBV Technologies n'ont pas effectué d'audit ou d'examen de cette estimation préliminaire et n'expriment aucune opinion ou autre forme d'assurance à son sujet...

"Cette opération génère près de 14% de dilution mais repousse l'horizon cash de DBV du T3 2020 au T1 2021" commente Portzamparc qui reste acheteur sur le dossier.