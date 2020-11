DBV Technologies : conférences en vue

(Boursier.com) — DBV Technologies, société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé sa participation à plusieurs conférences investisseurs virtuelles. Lors de chaque conférence Daniel Tassé, Directeur Général, participera à un 'fireside chat'. Le groupe participera donc à la Credit Suisse Healthcare Conference, qui se tient du 9 au 12 novembre. Le 'fireside chat' aura lieu le mercredi 11 novembre 2020 à 12h30 ET (18h30 heure française). Il sera également présent à la Stifel Healthcare Conference le 16 novembre, avec un 'fireside chat' le lundi 16 novembre 2020 à 8h ET (14h heure française). Enfin, il participera à la conférence Evercore HealthconX, qui se tient du 1 au 3 décembre, avec un 'fireside chat' le mardi 1er décembre 2020 à 12h35 ET (18h35 heure française). Une retransmission en direct des fireside chat sera disponible dans la section Investisseurs et médias du site web de la société. Un replay sera aussi disponible.