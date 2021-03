DBV Technologies : communication en vue

(Boursier.com) — L 'entreprise biopharmaceutique DBV Technologies organisera une conférence téléphonique et une webdiffusion audio en direct, le jeudi 4 mars 2021 à 23h (heure de Paris), soit 17h heure de New York afin de présenter les résultats financiers de l'année 2020 et de faire le point sur ses activités.