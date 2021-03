DBV Technologies : changement de date pour la publication de ses résultats financiers

DBV Technologies : changement de date pour la publication de ses résultats financiers









Crédit photo © DBV

(Boursier.com) — DBV Technologies annonce modifier la date de sa conférence téléphonique sur les résultats financiers et la webdiffusion audio. La société publiera désormais ses résultats financiers de l'année 2020 et fera le point sur ses activités le jeudi 11 mars à 23h00, heure de Paris (17h00, heure de New York).