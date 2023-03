DBV Technologies : bonne nouvelle applaudie

(Boursier.com) — DBV Technologies monte de 2,2% à 3,07 euros ce mercredi en Bourse de Paris, alors que la société biopharmaceutique au stade clinique a annoncé le screening du premier patient dans l'étude clinique de phase 3 VITESSE (Viaskin Peanut Immunotherapy Trial to Evaluate Safety Simplicity and Efficacy)) qui évaluera le patch modifié Viaskin Peanut 250g (DBV712) chez des enfants âgés de 4 à 7 ans allergiques à l'arachide. Une "bonne nouvelle pour DBV qui marque ainsi son retour en phase 3" selon Portzamparc qui maintient ses scénarios et vise un cours de 5,50 euros en restant à l'achat sur le dossier.