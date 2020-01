DBV Technologies annonce le prix de son offre d'actions ordinaires (ADS)

(Boursier.com) — DBV Technologies annonce le prix de son offre globale d'actions ordinaires, pouvant prendre la forme d'American Depositary Shares, pour un montant total de 153,7 millions de dollars américains (soit 139,8 millions d'euros)

DBV Technologies annonce ce jour le prix de son offre globale par émission de 7.500.000 actions ordinaires dans le cadre (i) d'une offre au public de 4.535.581 actions ordinaires sous la forme de 9.071.162 American Depositary Shares ("ADS") aux Etats-Unis, au Canada et dans certains pays en-dehors de l'Europe au prix de 10,25 dollars américains par ADS (sur la base d'un taux de change de 1.0999 dollars pour 1 euro) et (ii) d'une offre de 2.964.419 actions ordinaires exclusivement adressée à des investisseurs qualifiés en Europe (y compris en France) au prix de 18,63 euros par action ordinaire.

Le prix auquel les actions ordinaires (y compris sous la forme d'ADS) seront vendues dans le cadre de l'Offre Globale représente une décote de 7,8% par rapport à la moyenne pondérée des cours de l'action de la Société sur Euronext Paris au cours des trois dernières séances de bourse précédant le début de l'Offre Globale (soit les séances du 29, 28 et 27 janvier). Chaque ADS donne droit à recevoir la moitié d'une action ordinaire.

Le produit brut de l'Offre Globale versé à la Société devrait s'élever à environ 153,7 millions de dollars américains (soit environ 139,8 millions d'euros), avant déduction des commissions et des dépenses estimées en lien avec l'opération. Par ailleurs, la Société a consenti aux banques chefs de file et teneurs de livres associés une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une durée de trente (30) jours jusqu'à 1.125.000 actions ordinaires supplémentaires sous la forme de 2.250.000 ADS, aux mêmes conditions que l'Offre Globale. La réalisation de l'Offre Globale devrait avoir lieu le 4 février 2020, sous réserve des conditions usuelles. Les ADS de la Société sont admis aux négociations sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole "DBVT" et les actions ordinaires de la Société sont admises aux négociations sur Euronext Paris sous le symbole "DBV".

Goldman Sachs et Citigroup interviennent comme chefs de file et teneurs de livres associés dans le cadre de l'Offre Globale. JMP Securities intervient en tant que chef de file dans le cadre de l'Offre Globale. H.C. Wainwright & Co. et Kempen & Co interviennent en tant que co-chefs de file dans le cadre de l'Offre Globale.

La Société envisage d'utiliser le produit net de l'Offre Globale, ainsi que la trésorerie et les équivalents de trésorerie existants, principalement, en cas d'approbation, pour préparer la commercialisation de Viaskin Peanut, en ce compris les efforts de commercialisation pour le lancement dans le courant du 2ème semestre 2020, et accessoirement pour financer la recherche et le développement de produits candidats utilisant la plateforme Viaskin, ainsi que plus généralement son fonds de roulement et ses besoins généraux. La Société estime que la trésorerie et les équivalents de trésorerie actuels de la Société, qui ne sont suffisants pour que celle-ci puisse faire face à ses besoins de trésorerie pour les douze prochains mois, lui permettront de financer ses activités jusqu'au terme du troisième trimestre 2020. Compte tenu des plans actuels de développement de la Société, la Société estime que le produit net de l'Offre Globale, combiné à la trésorerie et aux équivalents de trésorerie actuels de la Société lui permettra de financer ses activités jusqu'au cours du premier trimestre 2021.

En lien avec l'Offre Globale, la Société et chacun de ses administrateurs et dirigeants ont pris un engagement de conservation auprès des banques chefs de file et teneurs de livres associés qui prévoit une interdiction de céder les actions de la Société pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fixation du prix, sous réserve des conditions usuelles. A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social et des droits de vote de la Société avant l'émission et n'ayant pas pris part à l'Offre Globale sera portée à 0,9% après l'émission, hors exercice de l'Option.

L'Option pourra être exercée à tout moment, en partie ou partiellement, après notification par les banques chefs de file et teneurs de livres associés, cette notification pouvant être donnée à tout moment au plus tard le 28 février 2020 (inclus). Dans le cadre de l'Offre Globale, les banques chefs de file et teneurs de livres associés peuvent surallouer les titres ou effectuer des opérations en vue de supporter, stabiliser ou maintenir le prix de marché des titres à un niveau supérieur à celui qui aurait autrement prévalu. Cependant, l'agent stabilisateur pourra faire cesser les mesures de stabilisation à tout moment et sans préavis ou décider de ne pas les mettre en oeuvre. Toute mesure de stabilisation ou de surallocation sera réalisée dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables et pourra intervenir sur le Nasdaq Global Select Market.