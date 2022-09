DBV Technologies annonce le lancement de l'étude de phase 3 (VITESSE)

(Boursier.com) — DBV Technologies, société biopharmaceutique de stade clinique, a annoncé aujourd'hui le lancement de l'étude de phase 3, VITESSE (Viaskin Peanut Immunotherapy Trial to Evaluate Safety, Simplicity and Efficacy, soit une étude portant sur l'immunothérapie à l'arachide de Viaskin Peanut visant à évaluer la sécurité d'emploi, la simplicité et l'efficacité de ladite thérapie), qui utilise le patch Viaskin Peanut modifié, chez des enfants âgés de à 4 à 7 ans présentant une allergie à l'arachide.

L'étude a été lancée à l'issue d'échanges constructifs avec la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis. Le protocole a été soumis aux sites cliniques pour approbation ultérieure des comités de protection des personnes (CPP)et comités d'éthique (CE).

DBV prévoit d'inclure 600 patients à l'étude VITESSE, randomisés selon un rapport 2 :1 pour recevoir soit le Viaskin Peanut 250µg, soit le placebo. Le processus de sélection du premier patient est prévu pour le quatrième trimestre 2022 et la sélection du dernier patient est prévue pour la fin de l'année 2023. La société prévoit la publication des premiers résultats pour le premier trimestre 2025. Le docteur David Fleischer, du Centre Hospitalier Colorado Children's Hospital, sera l'investigateur principal de l'étude VITESSE, qui impliquera environ 80 sites cliniques, répartis aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Europe, et au Royaume-Uni.

Au cours des derniers mois, DBV et la FDA se sont engagés dans des discussions encore en cours sur la plateforme d'immunothérapie épicutanée (EPIT) en tant que produit combiné d'immunothérapie innovante, ainsi que sur la conception de l'étude VITESSE. Ces interactions ont permis d'avancer sur un alignement autour de l'idée que l'étude VITESSE évaluera l'efficacité et la sécurité d'emploi du patch Viaskin Peanut modifié en tant qu'immunothérapie contre l'allergène de l'arachide, ce qui pourrait potentiellement soutenir une future demande d'autorisation de mise sur le marché de produit biologique (Biologics License Application, BLA).

À l'issue de discussions fructueuses, la FDA a accordé à DBV une réunion de type C en mai 2022 pour s'aligner sur les éléments clés de l'étude VITESSE. Le protocole de l'étude a été soumis à la FDA dans le cadre des documents préparatoires à la réunion de type C. Des échanges ultérieurs entre DBV et la FDA ont permis de parvenir à un alignement sur les éléments de conception essentiels et les critères d'évaluation, lesquels ont été inclus dans le protocole final envoyé aux sites cliniques.

"Nous sommes heureux d'avoir lancé l'étude VITESSE", a déclaré Daniel Tassé, Directeur Général de DBV Technologies. "DBV s'est engagé dans un processus hautement collaboratif avec la FDA au cours des derniers mois, et nous sommes fiers du protocole final qui a été communiqué aux sites cliniques. Comme je l'ai dit précédemment et comme l'indique le mot français " VITESSE ", nous continuons à croire que cette approche constitue le moyen le plus rapide pour apporter Viaskin Peanut aux enfants allergiques à l'arachide dans cette tranche d'âge. Nos futurs patients comptent sur nous et nous continuerons de travailler activement pour la mise sur le marché de ce nouveau traitement novateur."