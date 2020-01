DBV Technologies annonce la nomination de Ramzi Benamar au poste de Directeur Financier

Crédit photo © DBV

(Boursier.com) — DBV Technologies, société biopharmaceutique de stade clinique, annonce aujourd'hui la nomination de Monsieur Ramzi Benamar au poste de Directeur Financier à compter du 6 janvier 2020. Ramzi siègera au Comité Exécutif et rapportera à Monsieur Daniel Tassé, Directeur Général de DBV Technologies.

Daniel Tassé a déclaré : "Je suis ravi que Ramzi rejoigne DBV au poste clé de Directeur Financier, qu'il apporte ses compétences exceptionnelles en leadership financier, son expertise dans les stratégies de déploiement de capitaux et sa riche expérience dans les entreprises de R&D et de biotechnologie au stade commercial. Alors que nous continuons à nous préparer à l'approbation potentielle de Viaskin Peanut, je suis convaincu que l'expérience de Ramzi dans le domaine de la planification financière ainsi que son expertise dans le développement commercial et de portefeuilles aideront DBV à franchir les prochaines étapes de sa croissance".

Ramzi Benamar possède plus de vingt ans d'expérience dans la finance et les opérations commerciales du secteur biopharmaceutique. Il a récemment occupé le poste de Vice-Président et Directeur de la planification et de l'analyse financières chez Spark Therapeutics, où il était sous la responsabilité directe du Directeur Financier. Il y assurait un leadership financier dans toute l'entreprise et soutenait la conception et la mise en oeuvre des plans de lancement de produits, incluant la stratégie de prix, le marketing, les ventes, l'accès au marché, les contrats et la distribution.

Auparavant, Ramzi Benamar a occupé divers postes à fortes responsabilités au sein de la Finance dans le domaine de la 'R&D', ainsi que dans l'analyse, la stratégie et les opérations chez Merck, Johnson & Johnson et Shire Plc. Ramzi Benamar a obtenu un M.B.A et un B.B.A en marketing et en finances de la Temple University, ainsi qu'un master en administration des affaires dans le domaine des soins de santé et des produits pharmaceutiques de l'Université des sciences de Philadelphie. Originaire de Lyon, Ramzi Benamar parle couramment le français et l'anglais. Il sera basé aux États-Unis mais passera une grande partie de son temps en France.

"J'ai hâte de rejoindre l'équipe expérimentée et motivée de DBV en cette période très excitante d'évolution de la société", a déclaré Ramzi Benamar. "Je suis impressionné par le potentiel de la plateforme technologique Viaskin et j'ai hâte de travailler avec Daniel, ainsi que toute l'équipe DBV dans leur mission d'apporter des traitements innovants aux patients souffrant d'allergies alimentaires et d'autres maladies immunologiques. De plus, en tant que parent d'un enfant qui souffre d'une allergie alimentaire, je comprends la gravité et le fardeau de ces maladies pour les patients et leurs proches, ainsi que le besoin pressant de solutions thérapeutiques".

Sébastien Robitaille, qui a assumé le rôle de Directeur Financier par intérim depuis août 2019, continuera d'assumer son rôle de Chef de Cabinet (Chief of Staff).