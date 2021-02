DBV Technologies annonce la nomination de Michele F. Robertson au poste de Directrice Juridique Groupe

Crédit photo © DBV

(Boursier.com) — DBV Technologies annonce la nomination de Michele F. Robertson au poste de Directrice Juridique Groupe, à compter d'aujourd'hui. En sa qualité d'avocate expérimentée, Michele, en tant que Directrice Juridique Groupe, rapportera directement à Daniel Tassé, Directeur Général, et sera membre du Comité exécutif.

"Michele nous apporte son expérience approfondie, démontrée dans de nombreux domaines juridiques et commerciaux dans le secteur biopharmaceutique. Son expérience sera essentielle pour notre développement scientifique, nos efforts réglementaires, notre gouvernance d'entreprise et notre future commercialisation potentielle", a déclaré Daniel Tassé, Directeur Général de DBV Technologies. "Elle s'efforcera de nous aider à gérer la complexité de nos interactions avec la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et à faire progresser nos objectifs stratégiques."

Michele sera responsable des affaires juridiques, de la conformité et de la propriété intellectuelle. Elle conseillera l'équipe de direction sur les aspects juridiques et réglementaires afin de soutenir la poursuite des principaux objectifs de DBV Technologies. Michele a plus de 15 années d'expérience dans le domaine du juridique et dans le développement stratégique des entreprises dans les secteurs des sciences de la vie et de l'industrie pharmaceutique. Elle a récemment fait partie de l'équipe de direction de Mallinckrodt Pharmaceuticals, où elle a occupé les fonctions de Directrice Juridique des opérations commerciale et de la conformité.

"C'est un moment important pour DBV. La Société a obtenu des éclaircissements de la part de la FDA quant à la voie réglementaire à suivre et peut maintenant travailler à faire avancer l'objectif de DBV d'apporter potentiellement ViaskinTM Peanut à la population de patients ayant besoin de cet important traitement", a déclaré Michele. " Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre cette équipe de direction dévouée et j'ai hâte de me lancer dans cette nouvelle phase critique pour la société."