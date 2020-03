DBV Technologies : à quelle vitesse ?

(Boursier.com) — DBV Technologies corrige de 7,5% à 16,37 euros, alors que le groupe a présenté ses résultats financiers pour l'exercice 2019 et fait le point sur ses activités. La situation nette de trésorerie proforma était ainsi de 308,4 millions d'euros au 31 décembre 2019, incluant les fonds issus de l'augmentation de capital du premier trimestre 2020.

La perte nette de l'exercice a atteint (153,6) millions d'euros en 2019, contre (166,1) millions d'euros en 2018. La perte par action (basée sur le nombre moyen pondéré d'actions en circulation au cours de l'exercice) s'est élevée à (4,15) euros et (5,74) euros en 2019 et 2018, respectivement...

"L'année 2020 devrait connaître une nouvelle accélération des dépenses opérationnelles avec la préparation du lancement commercial de Viaskin Peanut" commente Portzamparc qui estime que "la visibilité financière est toutefois rassurante et écarte le risque d'augmentation de capital avant la décision de la FDA". L'analyste ajuste au final son TP à 22,1 euros, contre 23,4 euros auparavant, après prise en compte de ces éléments financiers.