DBV Technologies a clôturé le deuxième trimestre avec une position de trésorerie de 248 millions de dollars

(Boursier.com) — DBV Technologies, société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de 2022 et le premier semestre 2022. Les états financiers trimestriels et semestriels ont été approuvés par le conseil d'administration le 29 juillet 2022.

Au 30 juin 2022, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 248 millions de dollars, contre 77,3 millions de dollars au 31 décembre 2021 et 74,1 millions de dollars au 31 mars 2022. Les augmentations nettes de respectivement 173,9 millions de dollars et 170,7 millions de dollars pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022 sont principalement constituées d'un flux de trésorerie net de 195,3 millions de dollars reçu du financement ATM réalisé mai 2022 pour 14,1 millions de dollars, nets des coûts de transaction, et du placement privée réalisé juin 2022 pour 181,2 millions de dollars, nets des coûts de transaction, ainsi que du remboursement du Crédit Impôt Recherche (CIR) des exercices 2019, 2020 et 2021 pour un montant de 27,1 millions de dollars, compensés par la consommation nette de trésorerie liée aux activités opérationnelles de (38,9) millions de dollars et d'un effet de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie pour (12,6) millions de dollars.

DBV a réduit de plus 40% sa consommation nette de trésorerie liée aux activités opérationnelles entre le premier semestre 2021 et 2022.