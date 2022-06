DBV Technologies : +20% !

(Boursier.com) — DBV Technologies grimpe de 20% à 3,45 euros ce mercredi, alors que la société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé que son étude pivot de phase 3 EPITOPE (EPIT in TOddlers with PEanut Allergy), qui évaluait la sécurité d'emploi et l'efficacité de Viaskin Peanut pour le traitement des jeunes enfants allergiques à l'arachide âgés de 1 à 3 ans, avait atteint à son critère d'évaluation principal.

Viaskin Peanut a démontré un effet thérapeutique statistiquement significatif, avec 67% des sujets du groupe Viaskin Peanut 250 µg répondant aux critères de réponse au traitement après 12 mois de thérapie, par rapport à 33,5 % des sujets du groupe placebo (différence des taux de réponse = 33,4% ; IC à 95% = 22,4% à 44,5%).

DBV a l'intention d'analyser davantage les données d'EPITOPE et d'explorer les voies réglementaires pour Viaskin Peanut chez les enfants âgés de 1 à 3 ans, étant donné le besoin élevé non satisfait et l'absence de traitement approuvé pour cette population vulnérable. En parallèle, DBV poursuit un dialogue productif avec la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis sur la conception du protocole VITESSE, un essai pivot de phase 3 du patch Viaskin Peanut modifié chez les enfants allergiques à l'arachide âgés de 4 ans et plus.

Portzamparc parle d'une "bonne nouvelle pour DBV qui confirme à la fois le profil de sécurité de sa technologie et son efficacité" ... "À noter que cette étude porte sur les patchs de première génération qui ont été retoqués par la FDA pour les enfants de 4-11 ans. La prochaine étape portera sur le lancement de l'étude de phase 3 VITESSE avec les patchs modifiés pour les 4-11 ans pour laquelle DBV échange actuellement avec la FDA sur la mise en place du protocole" souligne l'analyste qui vise un cours de 6,50 euros en restant à l'achat sur le dossier.