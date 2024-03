DBV Technologie : la trésorerie finance les opérations jusqu'à fin 2024

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2023, les produits d'exploitation de DBV Technologies s'élèvent à 15,7 millions de dollars soit une augmentation de 10,9 M$ par rapport au 31 décembre 2022. Les produits d'exploitation hors revenus de l'Accord Nestlé s'élèvent à 8,8 M$.

Les charges d'exploitation s'élèvent à 92,2 M$ au 31 décembre 2023 (101,5 M$ au 31 décembre 2022), soit une baisse de 9,3 M$. Hors Accord Nestlé, les charges d'exploitation totalisent 107,3 M$ au 31 décembre 2023.

DBV Technologies enregistre une perte nette s'élevant à -72,7 M$ sur l'exercice 2023 (-96,3 M$ un an plus tôt). La perte nette par action est de 0,76$ au 31 décembre 2023. Hors Accord Nestlé, la perte nette au 31 décembre 2023 s'élève à -94,7 M$.

Depuis sa création, sa société est déficitaire et génère des flux de trésorerie négatifs. Au 31 décembre 2023, la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisent 141,4 M$ (209,2 M$ au 31 décembre 2022), soit une baisse nette de 67,8 M$.

A la date de l'arrêté des comptes et du dépôt du DEU, la trésorerie et les équivalents de trésorerie disponibles de la société ne devraient pas être suffisants pour soutenir son plan d'exploitation pendant au moins les 12 prochains mois. Il existe donc une incertitude significative sur la continuité d'exploitation de la société.

Sur la base des activités actuelles, ainsi que des plans et hypothèses, le solde de trésorerie et équivalents de trésorerie de 141,4 M$ au 31 décembre 2023 sera suffisant pour financer les opérations jusqu'au 31 décembre 2024.

DBV Technologies travaille donc activement à l'obtention de financements supplémentaires au travers d'une augmentation de capital et d'emprunts afin d'assurer la poursuite des efforts de Recherche et Développement et la préparation du lancement de Viaskin Peanut, s'il est approuvé.

Avancement des travaux

Par ailleurs, lors de sa présentation des résultats DBV Technologies a rappelé la progression des programmes de développement clinique Viaskin Peanut chez les jeunes enfants âgés de 1 à 3 ans et les enfants âgés de 4 à 7 ans allergiques aux arachides. "Au cours de l'année 2023, nous avons accompli des progrès significatifs en faisant progresser nos deux programmes de développement clinique Viaskin Peanut dans deux groupes d'âge distincts, l'un regroupant les jeunes enfants âgés de 1 à 3 ans et l'autre des enfants de 4 à 7 ans", explique Daniel Tassé, Directeur Général de DBV Technologies. "En 2024, DBV se concentre sur la fin du recrutement des patients de l'étude VITESSE -notre essai de phase 3 sur l'efficacité et la sécurité d'emploi chez les enfants de 4 à 7 ans. En dépit d'un retard lié aux nouvelles directives européennes en matière de règlementation des études cliniques, l'ensemble des pays recrutent désormais activement ce qui devrait permettre le screening du dernier sujet au troisième trimestre 2024". Il ajoute : "Par ailleurs nous allons initier deux études supplémentaires de sécurité d'emploi de 6 mois, COMFORT Toddlers et COMFORT Children. Ces études constituent les derniers éléments cliniques des deux dossiers, distincts et robustes, pour lesquels nous déposerons des demandes de licence de produits biologiques auprès de la FDA".