DBV double en bourse, le marché reprend espoir !

(Boursier.com) — DBV Technologies s'enflamme littéralement ce matin de 112% à 5,2 euros dans un volume représentant 3,5% du tour de table, suite à la publication financière du groupe et surtout à la validation d'une demande d'Autorisation de Mise sur le Marché pour Viaskin Peanut par l'Agence Européenne des Médicaments.

DBV a annoncé aujourd'hui que le dépôt de sa demande d'autorisation de mise sur le marché (AMM) pour son produit expérimental Viaskin Peanut (DBV712) a été validé par l'Agence européenne des médicaments (EMA). La validation de cette demande d'AMM confirme que la demande est suffisamment complète pour entamer le processus d'examen formel du patch épicutané expérimental non invasif à prise quotidienne unique visant à traiter l'allergie aux arachides chez les enfants âgés de 4 à 11 ans. Suite à cette validation de l'AMM, le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'EMA examinera la demande et fera une recommandation à la Commission européenne (CE) sur l'octroi éventuel d'une autorisation de mise sur le marché. DBV s'attend à recevoir la première série de questions de l'EMA environ 120 jours après cette validation.

En août 2020, la société a annoncé avoir reçu une Lettre de Réponse Complète (CRL) de la Food and Drug Administration (FDA) américaine pour sa demande de licence de produits biologiques (BLA) pour le produit expérimental Viaskin Peanut. La société est actuellement dans un processus de discussion avec la FDA afin de définir la voie réglementaire à suivre.

En fin de semaine dernière, le groupe avait par ailleurs publié sa position de trésorerie au 30 septembre. La position de trésorerie s'établissait à 189,1 millions d'euros au 30 septembre 2020, comparée à 225,9 millions d'euros au 30 juin 2020.

Si l'on exclut les dépenses liées au plan de restructuration global de la société actuellement en cours, la consommation mensuelle moyenne de trésorerie de DBV a diminué au troisième trimestre 2020 par rapport au deuxième trimestre 2020. DBV prévoit une poursuite de la décélération de la consommation mensuelle moyenne de trésorerie jusqu'au second semestre 2021. La société prévoit que la mise en oeuvre complète des mesures de réduction des coûts à l'échelle de l'organisation sera achevée d'ici le second semestre 2021, date à laquelle DBV vise une réduction de sa consommation mensuelle moyenne de trésorerie de 40 à 50% par rapport au premier semestre 2020.

"Au troisième trimestre de cette année, DBV a avancé sur le plan de restructuration global annoncé fin juin", a déclaré Daniel Tassé, Directeur Général. "Ce plan nous permet de conserver de la latitude opérationnelle pour faire progresser le développement clinique et l'examen réglementaire de notre produit expérimental Viaskin Peanut. Sur la base de nos hypothèses actuelles concernant l'avancement de notre dossier réglementaire et la mise en oeuvre de notre plan, ces efforts devraient permettre d'étendre considérablement notre horizon de trésorerie jusqu'au second semestre 2022".