DBT va équiper, en partenariat avec ENGIE Vianeo, une chaîne d'hôtels sur 500 points de charge en France

(Boursier.com) — Le groupe DBT, expert européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce la signature d'une 1ère commande ferme de 1,5 ME dans le cadre d'un contrat majeur avec ENGIE Vianeo nouvelle marque d'ENGIE dédiée à la mobilité électrique, pour équiper la chaîne B&B HOTELS avec ses bornes Keren.

Cette 1ère commande est partie intégrante d'un accord global entre ENGIE Vianeo et B&B HOTELS visant à favoriser la transition énergétique et la transformation des mobilités à travers les services offerts au sein des établissements hôteliers.

Contribuant à densifier le maillage de bornes en France, B&B HOTELS s'appuie sur l'expertise d'ENGIE Vianeo dans la mobilité durable et la qualité des bornes de DBT pour aller au-delà des objectifs fixés par la loi d'orientation des mobilités dite "LOM". Ainsi, les établissements B&B HOTELS verront 20 % des places de parking équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques d'ici 2024, avec un tarif préférentiel pour les clients.