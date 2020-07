DBT : un exercice exceptionnel de 6 mois en forte perte

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe DBT, leader européen des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, publie ses résultats annuels pour l'exercice 2019 (période exceptionnelle du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019). Les comptes au 31 décembre 2019 ont été arrêtés par le conseil d'administration du 28 juillet 2020. Le commissaire aux comptes a effectué ses diligences et son rapport est en cours d'émission, avant que les documents financiers ne soient mis à disposition du public sur le site internet de la société.

Le résultat net pour l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élève à - 3,6 ME pour un chiffre d'affaires de 1.272 KE.

Ce résultat négatif est directement lié à une insuffisance de chiffres d'affaires sur la période. Plusieurs éléments expliquent cette situation :

Report d'un marché export pour DBT ING d'un montant de 1,3 ME : le financement de ce contrat export n'a été conclu qu'en novembre 2019 (difficultés à obtenir financement de la garantie)

Problèmes d'approvisionnement pour l'activité bornes rapides : les difficultés d'approvisionnement avec des fournisseurs internationaux n'ont pas permis de respecter le calendrier de production prévu.

Problèmes de trésorerie sur la période, qui ont perturbé les relations avec les fournisseurs, qui sont résolus depuis l'accord passé avec ABO en février 2020, pour un financement de 10,25 millions d'euros.

En raison du contexte de crise sanitaire et compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, DBT n'a pas été en mesure de publier son rapport financier annuel dans les délais en vigueur. La production du rapport financier annuel dépend en effet de l'avancement du travail des experts comptables et commissaires aux comptes de la société, qui étaient eux-mêmes assujettis aux mesures de confinement.

Par ailleurs dans ce contexte exceptionnel, DBT a décidé de reporter au-delà du 30 juin 2020 la date de son assemblée générale dans les conditions initialement prévues par l'ordonnance no2020-318 du 25 mars 2020.

Impacts de la crise sanitaire

Dès le 17 mars pour des raisons opérationnelles et de sécurité, DBT a suivi l'arrêté gouvernemental du 14 mars 2020 et a procédé à la fermeture des sites.

Le personnel de production et de SAV a été mis en activité partielle dès le 17 mars, date à laquelle DBT a déposé à une demande d'inscription en activité partielle auprès de la DIRRECTE (demande acceptée le 1er avril pour 73 salariés). Le personnel administratif, les équipes commerciales et l'équipe du bureau d'études ont été confinés à leur domicile en télétravail.

De manière concomitante, les conséquences du COVID 19 chez nos clients et fournisseurs ont rendu impossible toute activité commerciale ainsi que tout approvisionnement en matières premières. Une reprise partielle de l'activité a été mise en place à partir de fin avril mais DBT Ingénierie et DBT CEV ont subi un décalage de chiffre d'affaires non négligeable sur la période mars-avril-mai 2020. Les effets de la crise sanitaire ont été sensibles sur la chaine d'approvisionnement jusqu'à la fin du mois de Juin.

Rappel de l'accord de financement

Pour rappel, les discussions menées en début d'année 2020 ont permis d'aboutir à un financement avec le fonds d'investissement Luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF) pour un financement maximum de 10,25 millions d'euros.

Cet accord a permis à la société de traverser la période de crise sanitaire tout en menant à bien les restructurations annoncées précédemment.

Perspectives

Au 30 juin 2020, le carnet de commandes de DBT s'élève à 2,7 ME.

À la suite du premier semestre 2020 marqué par l'épidémie de COVID, et malgré l'incertitude sanitaire, DBT informe ses actionnaires qu'un effet de rattrapage des activités de DBT est en cours, et qu'il se traduira dans les chiffres du second semestre 2020.

Les mesures prises ces derniers mois par l'entreprise pour solidifier sa structure financière, améliorer sa gouvernance et augmenter son déploiement commercial devraient amplifier le rebond de l'activité en 2021 et assurer une très forte augmentation du chiffre d'affaires.