DBT Technologies : une assemblée générale cruciale ?

(Boursier.com) — DBT, acteur phare des bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce la mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée générale mixte des actionnaires qui se tiendra le 20 décembre 2019 à 11h00 au siège social, Parc Horizon, 62117 Brebières. Les actionnaires au nominatif recevront chez eux les documents nécessaires pour demander leur carte d'admission, voter par correspondance ou par procuration. Les actionnaires au porteur sont invités à prendre contact avec l'intermédiaire financier teneur de leur compte afin d'obtenir les documents d'information relatifs à cette assemblée, ainsi que les formulaires de vote par correspondance ou par procuration. L'avis de réunion de cette Assemblée générale, incluant l'ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les modalités pratiques de participation et de vote, est publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 15 novembre 2019. Il est également consultable sur le site Internet de la société. Les documents et informations relatifs à cette assemblée seront également tenus à la disposition des actionnaires dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le groupe a rappelons-le demandé à Euronext la suspension de la cotation de ses actions sur Euronext Growth, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse et jusqu'à nouvel avis, selon la formule consacrée. DBT mène actuellement des discussions avec des partenaires financiers avec l'objectif de revoir la structure de son financement et de retrouver une stabilité financière.