DBT Technologies : nouveau financement, actions gratuites et perspectives

Crédit photo © DBT

(Boursier.com) — DBT annonce la mise en place d'une solution de financement pour sécuriser son développement, et la mise en place d'un plan d'attribution d'actions gratuites qui aligne les intérêts de son management avec ceux de ses actionnaires. Devant l'aggravation récente de la situation sanitaire et les incertitudes économiques qui en découlent, DBT réaffirme ses engagements de croissance d'activité pour la période 2021 à 2025. L'exercice 2020 "ne pourra pas être considéré comme représentatif à cause des deux impacts Covid". Néanmoins DBT a profité de la période pour se structurer et intégrer un nouveau management qui permettra au groupe de réaliser des objectifs ambitieux. Comme pour de nombreuses entreprises, il n'a pas été possible de donner d'indications de chiffre d'affaires sur l'année 2020.

En réaction aux annonces gouvernementales récentes d'installation des 100.000 bornes pour voitures électriques dans le cadre du plan France Relance et des engagements similaires pris au niveau européen, DBT est en mesure de se fixer un objectif de CA de 30 millions d'euros à horizon 2025, malgré le contexte économique actuel.

DBT annonce par ailleurs que l'entreprise dispose aujourd'hui d'une visibilité sur la poursuite de l'activité industrielle à court terme. DBT a depuis mars, mis en place le télétravail et est en mesure de limiter l'impact d'un second confinement.

DBT annonce la mise en place d'un nouveau financement auprès de Park Partners constitué d'un prêt d'un montant maximum de 20 millions d'euros.

Le contrat de financement conclu avec Park Partners pour un montant maximum total de 20.000.000 euros constitué d'un prêt dont les principales caractéristiques sont suivantes :

Le Prêt sera octroyé sous forme de tranches d'un montant unitaire de 1.000.000 euros, dans la limite de 20 tranches ;

Chaque tranche de Prêt sera versée à la demande de DBT, sous réserve qu'une période de récupération de 20 jours de bourse se soit écoulée depuis le versement de la tranche précédente (sauf extension automatique de cette période dans certains cas prévus contractuellement ou renonciation au délai par Park Partners) ;

Le Prêt ne porte pas intérêt ;

L'échéance de chaque tranche du Prêt est de 12 mois ;

Un total de 92.000.000 bons de souscription d'actions seront émis par DBT à la date de versement de la première échéance, laquelle aura lieu dans les tous prochains jours, en vertu de la 16ème résolution de l'assemblée générale des actionnaires de la Société en date du 12 octobre 2020. Il est prévu que 28.000.000 BSA additionnels soient émis par DBT, au profit de Park Partners dans l'hypothèse où le nombre de BSA initialement émis serait insuffisant pour permettre le remboursement du Prêt ;

Le remboursement des échéances du Prêt aura lieu par compensation de créance avec le prix d'exercice des BSA que Park Partners s'est engagé à exercer pour un montant maximum de 20.000.000 euros (sauf renouvellement du contrat de financement). Il en résulte que les BSA excédentaires ne pourront plus être exercés par Park Partners à compter du remboursement de la totalité du Prêt dans la mesure où les actions émises sur exercice des BSA ne peuvent être libérées que par compensation de créance avec tout ou partie du montant du Prêt effectivement versé et non encore remboursé.

Le prix d'exercice des BSA sera égal à 95% du plus bas cours moyen pondéré par les volumes de l'action de la Société, tel que publié par Bloomberg, au cours des dix dernières séances de bourse pendant lesquelles Park Partners ne sera pas intervenu sur le titre DBT, soit une décote de 5%.

DBT aura la possibilité de procéder au remboursement anticipé de tout ou partie du Prêt à sa valeur nominale augmentée d'une prime de 5%.

La commission d'engagement due par DBT à Park Partners aux termes du contrat viendra en déduction du montant du Prêt versé au titre de la première tranche.

Les deux parties ont convenu que le contrat de financement pourra être renouvelé deux fois aux mêmes conditions d'un commun accord.

Le Conseil d'Administration, en vertu des délégations données par l'assemblée générale du 12 octobre 2020 (21ème résolution) a décidé de mettre en place un plan d'attribution gratuite d'actions au bénéfice du management de DBT et de ses filiales.

L'objectif de ce plan est de fidéliser les éléments clés du nouveau management du Groupe et de les intéresser à l'atteinte d'objectifs très ambitieux en termes de création de valeur actionnariale.

Il portera sur un maximum de 10% du capital pleinement dilué à horizon trois ans et se traduira par des attributions progressives par palier au prorata de l'appréciation du cours de bourse, étant précisé qu'aucune action ne sera attribuée si le cours de bourse ne s'est pas apprécié d'au moins 50% sur la période et que, pour atteindre les 10% du capital attribués, le cours de bourse devra avoir été multiplié par 5 sur 3 ans.