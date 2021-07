DBT : subvention de 800 KE

(Boursier.com) — DBT annonce être parmi les lauréats des fonds de modernisation Automobile et Aéronautique dans le cadre du plan France Relance. Ce plan de dynamisation de l'industrie Française a été lancé dans le cadre des besoins de relance de l'économie après 18 mois de crise sanitaire sans précédent. Un volet spécial consacré à la modernisation Automobile et Aéronautique a ainsi été mis en place avec la volonté de favoriser des projets visant à (re)localiser des productions dans les territoires, moderniser les lignes de production, soutenir l'innovation et décarboner. Dans ce contexte, DBT a choisi de candidater dans le cadre de son projet REBOO(S)T qui vise à moderniser et digitaliser son site de Brebières (Hauts de France). L'aide accélèrera la transformation de l'entreprise via le financement du doublement de la surface de production, la modernisation de son outil industriel et l'amélioration de sa performance environnementale via des procédés de récupération d'énergie, mais aussi la création d'une plateforme de tests à destination des nouveaux modèles de de véhicules électriques, ainsi que l'innovation et l'évolution future de la gamme de bornes de recharge rapide sur architecture innovante et propriétaire.

Afin d'accompagner DBT dans son développement, une subvention de 800 KE lui a été octroyée. Le financement sera utilisé principalement pour des investissements en équipements et des charges de personnel.