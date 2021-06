DBT se renforce sur le créneau des bornes de recharge intelligentes

(Boursier.com) — Le start-up studio Lumena annonce la signature d'une prise de participation du groupe DBT dans sa première start-up Delmonicos. Delmonicos développe une solution logicielle intégrée aux bornes de recharge qui facilite et sécurise la supervision, l'interopérabilité et le paiement des sessions de recharge.

Il s'agit d'une première signature du start-up studio, Lumena, créé en janvier 2021.

Il n'aura fallu que quelques mois à Lumena, premier start up studio transfrontalier à focus technologique de la Grande Région Lorraine/Luxembourg, créé début 2021 par 6 entrepreneurs locaux, pour lancer son 1er projet, attirer des investisseurs et voir décoller sa première start-up. Le studio a vocation à lancer des start-ups dont la proposition de valeur repose sur l'utilisation de technologies profondes (IA, blockchain, cybersécurité, ...) en lien avec des industriels , indique Michel Onfray, Directeur Général de Lumena, qui ajoute encore : Ce partenariat a été indispensable pour développer ce futur acteur de premier ordre qui souhaite créer une innovation de rupture dans l'interopérabilité des bornes de recharge de véhicules électriques .

Le projet Delmonicos a pour objectif de développer et de déployer une plateforme logicielle complète visant à faciliter et à sécuriser l'ensemble des interactions avec les bornes de recharge de véhicules électrique. La technologie blockchain permet d'adresser les problématiques d'interopérabilité, d'identification renforcée des différents acteurs (utilisateur, opérateur, véhicule...) et de paiement à un coût raisonnable, le tout en restant compatible avec les standards de l'écosystème tels que ISO15118 ou OCPP.

Delmonicos développe des noeuds blockchain qui sont déployés directement dans les bornes de charge. L'architecture est basée sur Substrate qui est le Framework de développement de Polkadot, une nouvelle génération de blockchain basée sur un consensus économe en énergie et à faible consommation de ressources.

Ce rapprochement renforce l'expertise technologique de DBT dans un marché en plein essor. DBT choisit, avec ce projet de rapprochement, de se positionner sur le créneau porteur des bornes de recharge intelligentes. Avec une large technologie embarquée, DBT va être en mesure de proposer à ses clients une offre hardware et software intégrée couvrant toute la chaîne de valeur.

Grâce à la signature de cet accord, DBT détiendra immédiatement une participation minoritaire dans le capital de Delmonicos, qui pourrait ensuite monter jusqu'à 25% du capital en fonction de l'avancée du projet.