DBT : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires de DBT s'est tenue ce 22 juin au siège social, sous la présidence d'Hervé Borgoltz (Président du Conseil d'administration). La participation des actionnaires a atteint 37,302% des actions ayant droit de vote, représentant 480 actionnaires, et l'assemblée générale a pu délibérer valablement à titre ordinaire et extraordinaire.

L'assemblée générale a adopté l'ensemble des résolutions présentées par le Conseil d'administration. Elle a notamment approuvé les comptes consolidés et les comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2022, ainsi que le report à nouveau du résultat de cet exercice.

DBT n'attribue pas de dividende au titre de l'exercice 2022.