DBT : reprise de cotation difficile

DBT : reprise de cotation difficile









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — DBT reprend ses cotations en baisse de 38% à 0,258 euro, alors que le groupe a annoncé avoir mené à bien les discussions pour revoir sa structure de financement. Ces discussions, engagées depuis la suspension de cotation intervenue le 25 novembre 2019, ont permis d'aboutir avec le fonds d'investissement luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGOSF) à un financement d'un montant maximum de 10,25 millions d'euros en obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) assorties de bons de souscription d'actions (BSA).

"Ce financement significatif sera dilutif au fur et à mesure des tirages" souligne Portzamparc qui estime qu'il donne cependant de la visibilité financière à DBT dans un moment où l'accélération commerciale devrait se concrétiser dans les comptes. "Le groupe précise également que ses coûts de d'exploitation sont attendues en baisse de 10 à 15% en 2020; qu'un DG sera prochainement nommé... Nous attendons un contact société et la publication des comptes 2019 pour mettre à jour notre scénario" conclut l'analyste.

Hervé Borgoltz, Président Directeur Général de DBT, a déclaré : "L'année 2019 a été particulièrement compliquée à cause des problèmes rencontrés avec notre partenaire Nissan. DBT a été une victime collatérale d'un évènement imprévisible qui a conduit notre partenaire nippon à faire 2 profit-warnings en début d'année 2019. Nous en avons subi les conséquences de plein fouet comme de nombreux fournisseurs du groupe.

Bien que nous ayons anticipé la fin de la dépendance technologique de Nissan, l'arrêt brutal de nombreux projets en cours a conduit à une situation de trésorerie tendue. Cela a perturbé le lancement de notre nouvelle gamme de solutions de recharge et de bornes rapides sur une technologie 100% propriétaire.

Aujourd'hui, nous nous réjouissons de cet accord trouvé le 25 février 2020. Le calendrier et les modalités de mise à disposition des fonds nous permettront immédiatement d'accélérer la commercialisation de notre nouvelle gamme, de renforcer l'activité Transformateur et DBT Ingénierie et de modifier la gouvernance du Groupe par la nomination d'un nouveau Directeur Général."