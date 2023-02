DBT reçoit Roland Lescure et Clément Beaune

(Boursier.com) — Ce lundi 20 février, Roland Lescure (ministre délégué chargé de l'Industrie) et Clément Beaune (ministre délégué chargé des Transports) se sont rendus sur le site industriel du groupe DBT à Brebières dans le Pas-de-Calais. Lors de ce déplacement, les ministres sont revenus sur le lancement d'un nouvel appel à projets d'un montant de 1 milliard d'euros pour soutenir les investissements industriels de la filière automobile incluant les bornes de recharge.

A ce titre, ils ont rappelé que le transport représentait 30% des émissions de gaz à effet de serre et de la facture énergétique et que le made in France représentait 100% de la solution, avec des véhicules français, une électricité française et des bornes de recharge françaises.

Les ministres ont par ailleurs félicité les lauréats de l'appel à projets sur les bornes de recharge haute puissance dont les produits DBT viendront équiper plusieurs stations positionnées sur le territoire.

Pour rappel en 2020, DBT avait déjà bénéficié du plan de relance dans le cadre des appels à projet France 2023 portant sur un programme d'investissement visant la modernisation de son appareil de production.

"C'est une immense satisfaction pour notre entreprise, nos collaborateurs et nos actionnaires que deux ministres du Gouvernement choisissent DBT pour annoncer la continuation des financements d'infrastructure de recharge commencée en 2020. Cette visite et les déclarations faites concrétisent la reconnaissance officielle de la place de DBT dans l'écosystème du véhicule électrique. L'objectif gouvernemental des 100 000 points de recharge, qui sera atteint en mars 2023, ne représente en réalité que 15% du réseau nécessaire dans 3 ans. Nous sommes extrêmement confiants pour l'avenir et rappelons notre objectif de 50 MEUR de chiffre d'affaires en 2025", déclare Alexandre Borgoltz, Directeur général de DBT.