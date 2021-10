DBT présentera sa dernière innovation de recharge lors de 4 salons européens

(Boursier.com) — Le groupe DBT, spécialiste européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, participe à 4 salons de renommée mondiale. A cette occasion, DBT présentera sa dernière innovation, la Tiny, borne rapide en capacité de recharger tous les véhicules électriques du marché en moins d'une heure.

LCV Cenex (22 et 23 septembre 2021) est le premier salon d'excellence du Royaume-Uni pour les technologies à faible émission de carbone et de piles à combustible. Soutenu par des institutions de renom à l'instar du ministère des Affaires, de l'énergie et de la stratégie industrielle et du Centre pour les véhicules connectés et autonomes, LCV Cenex réunit les décideurs de l'industrie britannique, les acteurs clefs de la mobilité électrique et les responsables gouvernementaux du Royaume-Uni.

Le salon eMove 360o (16 au 18 novembre 2021) de Munich est le plus grand salon mondial de la mobilité 4.0 - électrique - connecté - autonome. Il présentera la gamme complète de solutions de mobilité durables et tournées vers l'avenir. De nombreux profils seront présents tels que les développeurs et les concepteurs, les gestionnaires de flotte et les décideurs territoriaux.

Smart City Expo World Congress (16 au 18 novembre 2021) qui se tient à Barcelone est l'événement le plus important du monde pour les solutions urbaines intelligentes. Ce lieu de rencontre entre fournisseurs et décideurs du secteur de la ville durable propose des événements et des conférences de haut niveau.

London EV Show (7 au 9 décembre 2021) est l'événement incontournable de l'industrie qui a déjà créé une grande émulation dans l'industrie mondiale des véhicules électriques. Ce rassemblement mondial a pour objectif de tirer parti des dernières tendances en matière de VE et d'échanger des idées novatrices avec des décideurs, des chefs d'entreprise.