DBT : plusieurs contrats de bornes de recharge rapide

DBT : plusieurs contrats de bornes de recharge rapide









Crédit photo © DBT

(Boursier.com) — Le groupe DBT annonce avoir remporté plusieurs appels d'offres pour équiper des collectivités territoriales et des entreprises avec notamment ses chargeurs rapides. Après 12 mois d'activité impactés par la crise sanitaire, le groupe DBT anticipe un fort rebond de ses ventes, porté par un environnement de marché très favorable à la mobilité électrique. Les dernières annonces gouvernementales en France visant à accélérer la fabrication de batteries sur le territoire national, la relance du plan prévoyant le déploiement de 100.000 bornes dans l'hexagone et le renforcement du programme d'aide au financement Advenir sur les chargeurs rapides sont des marqueurs de la dynamique de ce marché.

Dans ce contexte, DBT enregistre un redémarrage fort de ses commandes avec notamment trois nouveaux contrats signés avec le SDEC (Syndicat D'Electrification du Calvados), le Syndicat Mixte du Haut-Jura et l'Usine Electrique de Metz. Le chiffre d'affaires cumulé se situe autour de 700 KE la première année avec une possibilité d'extension les années suivantes. DBT indique que ces affaires viennent s'ajouter à un flux en croissance de contrats plus modestes qui viennent accroître son carnet de commandes. En parallèle, le groupe a également été retenu sur plusieurs autres gros marchés, notamment avec une chaine de restauration (3 ME sur 2 ans) et un syndicat en région parisienne (500 KE sur 2 ans).

Le groupe précise que ces réussites commerciales vont accompagner la reprise de la croissance et apporter du chiffre d'affaires additionnel dès le deuxième semestre 2021 tout en rappelant qu'il convient de rappeler que la durée de négociation des projets d'implémentation de bornes de recharge est longue (12 à 24 mois).