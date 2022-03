DBT : plus de 1.000 charges pour la première station Norauto de Lille

(Boursier.com) — La première station ultra rapide du réseau R3, inaugurée le 6 décembre 2021, vient de dépasser sa 1.000e charge avec une disponibilité complète. Ce premier résultat place d'ores et déjà R3 comme un acteur de référence dans ce nouveau marché stratégique pour le développement du véhicule électrique.

Ainsi, les 1.000 charges rapides réalisées en 3 mois équivalent à 155.000 km parcourus par un véhicule thermique. Elles représentent une économie de 11.000 litres de carburant fossile et une économie de 26 tonnes de CO2. "Ce premier retour d'expérience prouve que la configuration multi-bornes des sites R3 assure une disponibilité maximale des points de charge pour tous les conducteurs de VE quel que soit leur véhicule et pour qui R3 est synonyme de rapidité, disponibilité et de fiabilité", commente le management de DBT.

Rappelons que le plan de développement du réseau R3 Norauto prévoit 43 nouvelles implantations en 2022 dans les Hauts de France et le Grand Est.