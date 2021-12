DBT : objectif de prise de commandes relevé à près de 5 ME pour 2021

(Boursier.com) — Le groupe DBT confirme une augmentation soutenue de ses prises de commandes au second semestre 2021, portée par la signature de nombreux accords cadres pour DBT CEV et de nouveaux contrats à l'international pour DBT Ingénierie.

Sur les 6 premiers mois de 2021, la prise de commandes du spécialiste des bornes de recharge pour véhicules électriques ressortait à 1,5 ME. Pour le T3 2021, celles-ci atteignent 1,1 ME. Sur les seuls mois d'octobre et novembre 2021, elles sont de 1,5 ME, permettant d'anticiper un montant annuel proche de 5 ME.

DBT précise que le lancement réussi de la nouvelle borne rapide Tiny a également permis d'adresser un marché plus large. En conséquence, l'activité commerciale de DBT CEV affiche un fort dynamisme avec des prises de commandes fermes en relation avec les contrats cadres déjà actés et la signature de nouveaux accords avec des grands installateurs de bornes de recharge.

" Nous nous réjouissons de constater une reprise forte de la dynamique commerciale pour DBT. Comme anticipé, le marché de la mobilité électrique tient ses promesses. Les cycles sont longs mais les signaux sont très bons. Nous avons su maîtriser certains challenges du moment, dont celui des tensions d'approvisionnement grâce à du sourcing anticipé et au made in France. Grâce à notre stratégie de circuits courts, nous pouvons livrer nos bornes plus rapidement et maintenir nos délais de livraison entre 6 et 8 semaines. Ce qui nous place en bonne position par rapport aux concurrents traditionnels qui ont fait le choix de la production délocalisée. Les clients l'ont bien compris. Ils nous intègrent dans leurs projets et nous passent désormais davantage de commandes. C'est ainsi que nous pouvons sereinement envisager pour l'exercice 2022 un doublement du niveau de prises de commandes pour DBT ", déclare Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT.