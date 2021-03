DBT : nouvelle stratégie pour s'affirmer dans la mobilité électrique avec un financement en fonds propres de 200 ME

Crédit photo © DBT

(Boursier.com) — DBT engage une politique de croissance interne pour renforcer sa présence dans l'e-mobility connectée et une stratégie de croissance externe ambitieuse...

Nouvelle stratégie de service autour des bornes de recharge électriques

Tout en accélérant les investissements dans ses métiers traditionnels, DBT a décidé la mise en oeuvre d'un nouvel axe stratégique afin de devenir, à l'horizon 2025, un acteur de référence de la mobilité électrique en Europe. Ce nouvel objectif stratégique conduira notamment à l'intégration et au développement de nouveaux services reliés à la mobilité électrique.

Acquisition de sociétés

DBT a aussi décidé, parallèlement à ses métiers traditionnels, d'engager une stratégie d'acquisition pour renforcer la position de DBT dans le secteur de la mobilité électrique et constituer un groupe aux activités diversifiées dans l'univers du développement durable.

Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT déclare : Après un an de travail intense pour restructurer nos activités historiques dans un contexte 'post Covid', nous allons maintenant nous organiser pour générer plus de croissance interne par la création d'une filiale de service à la mobilité électrique et faire grandir le groupe par des opérations de croissance externe dans les green-tech et la gestion des énergies. Avec cette nouvelle opportunité de financement exceptionnelle, notre ambition est de porter la valeur du groupe à 400 ME, dans les 5 années qui viennent .

DBT a conclu un financement en fonds propres de 200 ME maximum. Ce contrat a pour objectif le financement d'opérations de croissance externe et permettra à la société de se doter des moyens nécessaires pour la mise en place de sa stratégie.