DBT négocie une prise de participation dans un expert blockchain

DBT négocie une prise de participation dans un expert blockchain









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — DBT , expert européen des bornes de recharge rapide pour véhicules électriques, annonce la signature d'un protocole d'accord lui permettant de prendre une participation dans la start-up Delmonicos. Delmonicos développe une solution logicielle intégrée aux bornes de recharge qui facilite et sécurise la supervision, l'interopérabilité et le paiement des sessions de recharge. Le projet Delmonicos a pour objectif de développer et de déployer une plateforme logicielle complète visant à faciliter et à sécuriser toutes les interactions entre les bornes et les différentes parties prenantes, notamment le paiement de sessions de charge et l'exploitation. La technologie blockchain permet d'adresser les problématiques d'interopérabilité, d'identification renforcée des différents acteurs (utilisateur, opérateur, véhicule...) et de paiement à un coût raisonnable, le tout en restant compatible avec les standards de l'écosystème tels que ISO15118 ou OCPP.

Delmonicos développe des noeuds blockchain destinés à être déployés directement dans les bornes de charge. L'architecture est basée sur Substrate qui est le Framework de développement de Polkadot, une nouvelle génération de blockchain basée sur un consensus peu gourmand en énergie et à faible consommation de ressources. En réalisant la compensation entre session de recharge et paiement directement via des transactions blockchain, Delmonicos simplifie les processus tout en renforçant la sécurité des échanges. L'innovation proposée a déjà reçu le soutien de la fondation W3F.

DBT choisit, avec ce projet de rapprochement, de se positionner sur le créneau porteur des bornes de recharge intelligentes. Avec une large technologie embarquée, DBT va être en mesure de proposer à ses clients une offre hardware et software intégrée couvrant toute la chaîne de valeur. Ceci lui conférera un avantage concurrentiel majeur en termes de coûts, de sécurité et d'évolution. En cas de réalisation définitive de l'accord, DBT détiendrait immédiatement une participation minoritaire dans le capital de Delmonicos qui pourrait monter jusqu'à 25% du capital en fonction de l'avancée du projet.