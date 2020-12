DBT : lourde perte sur le premier semestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le S1 2020 met en lumière l'impact de la crise sanitaire sur la production, les activités de maintenance et les livraisons de biens de DBT.

Le chiffre d'affaires est passé de 5,3 ME à 1,2 ME.

Le résultat d'exploitation sur la période inclut une provision sur un client douteux à hauteur de 1 ME, d'honoraires et de frais en lien avec les opérations financières pour 0,6 ME d'euros et 0,4 ME intégrant des charges non récurrentes.

Le résultat net sur la période est de -3,6 ME.

Retraité des éléments exceptionnels, le résultat net du 1er semestre 2020 s'élève à -1,6 ME.