DBT : les résultats semestriels restent pénalisés par les investissements

(Boursier.com) — Malgré un chiffre d'affaires en hausse de 23% au premier semestre 2023, DBT a vu ses pertes se creuser sur la période. Le résultat d'exploitation est négatif de 3,4 ME (-2,6 ME au premier semestre 2022) pour une perte nette de 3,1 ME (-2,57 ME au premier semestre 2022).

DBT indique avoir accéléré le maillage de son réseau R3 avec l'ouverture de 30 nouvelles stations de recharge, en ligne avec les objectifs d'ouverture et en vertu des partenariats avec Norauto, IRD et Groupe Le Duff. En conséquence, les achats consommés ont augmenté de 68% dans la lignée de la production de l'exercice et des effets défavorables de l'inflation sur le coût des composants.

Les charges de personnel s'établissent à 2,55 ME, en hausse de 36%. Elles intègrent notamment des ressources supplémentaires de bureau d'études pour accompagner le développement de la nouvelle gamme de bornes, et un renforcement de l'équipe commerciale et de l'équipe projet de R3.

La perte d'exploitation du semestre est principalement attribuée aux investissements réalisés pour le déploiement des bornes R3, dont le schéma de comptabilisation ne permet pas de reconnaître la marge de production des bornes à leur mise à disposition mais ultérieurement lors de leur exploitation. Les disponibilités étaient de 1,79 ME à fin juin 2023.

DBT prévoit une prise de commandes pour l'ensemble de l'exercice 2023 d'un montant de 16 ME, en croissance de près de 25% par rapport à celle de 2022. La part des commandes R3 s'établit à environ 20%. Pour l'ensemble de l'année 2023, le groupe anticipe la poursuite de la croissance de son chiffre d'affaires et une progression encore plus forte de la production de l'exercice, incluant la production immobilisée dédiée au réseau R3.