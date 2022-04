DBT : les investissements pénalisent les résultats 2021

(Boursier.com) — Le groupe DBT a dégagé en 2021 un résultat d'exploitation en perte de 6,55 ME, légèrement dégradée par rapport à 2020. Le résultat net est négatif de 6,27 ME, soit une légère réduction de la perte nette annuelle. Le chiffre d'affaires a progressé de 9% à 4,33 ME.

DBT estime que ces résultats reflètent les investissements stratégiques porteurs pour l'avenir, le groupe ayant concrétisé en 2021 des investissements majeurs pour développer le segment des bornes pour véhicules électriques. La facturation des 3 premiers mois de 2022 atteint 1,8 ME, soit un chiffre équivalent à ce qui a été réalisé sur les 9 premiers mois de 2021. En parallèle, l'activité commerciale connaît une nette ascension avec un carnet de commandes de 4 ME au 31 mars 2022.