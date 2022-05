DBT : les autoroutes françaises s'équipent

(Boursier.com) — Le groupe DBT, spécialiste européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, annonce la fourniture des bornes de recharge ultra rapides sur les réseaux autoroutiers APRR, ASF et ESCOTA. Ces bornes équiperont les concessions autoroutières du groupe Vinci, dans le cadre de l'appel d'offre porté par Spie City Networks. Pour répondre à l'arrêté du 15 février 2021, les concessionnaires autoroutiers doivent mettre à disposition des conducteurs de VE des bornes de recharge rapides sur leurs sites. C'est dans ce cadre réglementaire que seront installées les bornes DBT sur les réseaux APRR, ASF et ESCOTA.

Dans ce contexte, la gamme ULTRA de DBT apporte une réponse adaptée aux attentes des utilisateurs sur la rapidité de la recharge, aussi bien qu'aux besoins de fiabilité des exploitants d'infrastructure. Selon le modèle de véhicule, l'ULTRA50 permet de reprendre la route en moins de 30 minutes. Ces bornes seront produites sur le site DBT de Brebières dans les Hauts-de-France et seront installées d'ici la fin de l'année 2022. Ce nouveau succès commercial rappelle que les capacités d'innovation et d'expertise de DBT sont reconnues par des acteurs majeurs d'un marché en plein essor. Il conforte aussi les ambitions de DBT d'être incontournable dans le secteur des bornes de recharge rapides et ultra rapides en Europe. En conséquence, "le groupe DBT confirme la forte progression de son chiffre d'affaires semestriel".