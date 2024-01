DBT : lance son plan stratégique 2024-2028

(Boursier.com) — Le groupe DBT présente son nouveau plan stratégique pour la période 2024-2028, qui s'appuie sur une forte trajectoire de croissance, portée par l'essor de la mobilité électrique.

Après une période 2021-2023 marquée par une transformation profonde du groupe avec un développement réussi dans les métiers de concepteur/ fabricant de bornes électriques rapides (Offre Milestone) et d'opérateur de recharge de véhicules électrique (Réseau R3), DBT affiche ses ambitions d'accélération forte de sa croissance et de retour à la rentabilité opérationnelle grâce à une proposition de valeur parfaitement adaptée pour répondre aux enjeux de ses clients dans le domaine de recharge électrique rapide.

L'année 2023 a permis de finaliser l'orientation stratégique du Groupe pour les 5 ans à venir avec notamment trois axes forts : la sortie d'une gamme innovante B2B de bornes rapides Milestone conçues et assemblées en France ; l'accélération du développement d'un nouveau modèle économique R3 (Réseau de Recharge Rapide) ; le ciblage du marché de la charge rapide, soit les sites de destination (centres commerciaux, chaînes de restaurant, ...) par opposition aux grands sites de passage comme les autoroutes.

Compte-tenu de sa forte dynamique, DBT affiche l'objectif de franchir le cap des 25 ME de chiffre d'affaires en 2025 et 50 ME en 2028 porté par le développement de l'activité "opérateur" grâce à l'intensification du déploiement du réseau de stations disponibles et à la montée en puissance de leur taux d'utilisation.

Evolution nécessaire de la structure financière

Pour accompagner son fort développement, DBT a engagé une réflexion relative à l'optimisation de sa stratégie de financement jusqu'à présent assurée par le recours à un programme d'Oceane conclu avec son partenaire Alpha Blue Ocean (ABO), gérant de la société d'investissement European Select Sustainable Investments. Conscients de la nécessité de mettre un terme au recours d'un programme d'Oceane et en pleine collaboration avec son partenaire ABO, le Groupe étudie actuellement d'autres alternatives de financement.

"Notre vision pour le groupe est de devenir un acteur référent dans les domaines de la fourniture de bornes de recharge rapide et l'exploitation de hubs de recharge en zone périurbaine Nous allons intensifier nos efforts pour renforcer l'accompagnement de nos clients de bout en bout, depuis le design des bornes jusqu'à l'exploitation des sites. En capitalisant sur l'ingéniosité de nos collaborateurs, les synergies existant entre les métiers du groupe et la forte progression attendue du marché, nous allons amplifier la croissance de notre activité et retrouver rapidement une exploitation profitable", conclut Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT.