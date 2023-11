(Boursier.com) — Ce 20 novembre, le groupe DBT lance Milestone, la nouvelle génération de bornes de charge ultra-rapide pour les voitures électriques. Milestone représente une avancée majeure dans le domaine de la recharge électrique, combinant une technologie de pointe à un haut niveau de services associés.

Les bornes de recharge Milestone sont conçues, testées et fabriquées dans le nord de la France, favorisant l'emploi local et garantissant une qualité inégalée. Elles sont recyclables jusqu'à 85%, contribuant aussi à la durabilité de la mobilité électrique. Depuis la sélection du produit entre 7 et 360kw en DC jusqu'aux services après-vente, Milestone offre à la fois une performance et une fiabilité optimum pour les opérateurs réseau, ainsi qu'une expérience de recharge intuitive répondants aux attentes de chaque utilisateur.

"L'avènement de Milestone marque un changement d'ère dans la mobilité électrique. Les performances de recharge et l'intelligence embarquée de la gamme permettront à l'écosystème de s'affranchir les barrières qui freinent encore l'adoption massive du véhicule électrique, pour que personne n'ait plus jamais à se soucier des problèmes de recharge. Milestone représente aussi une étape importante dans l'histoire de DBT, cette nouvelle gamme ultra performante nous permettra de conquérir de nouveaux marchés afin de positionner la marque comme référence de la recharge rapide en France et en Europe. Notre objectif est simple : nous voulons rendre la recharge électrique facile et pratique pour tout le monde, contribuant ainsi à un avenir plus propre et plus durable", indique Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT.