DBT : l'optimisme prévaut pour 2023

(Boursier.com) — En 2022, Groupe DBT réalise un chiffre d'affaires de 9,67 millions d'euros (4,35 ME en 2021).

DBT CEV a bénéficié d'un marché de la mobilité électrique en plein essor grâce au dynamisme des ventes de véhicules électriques et au soutien des pouvoirs publics pour faciliter le déploiement de stations de recharge sur tout le territoire. Grâce à son offre innovante de bornes, en particulier sur les créneaux rapide et ultra-rapide, le chiffre d'affaires de DBT CEV s'établit à 7,62 ME soit une augmentation de 203% par rapport à l'exercice précédent (2,51 ME). L'activité historique DBT Ingénierie est en hausse de +5% à 1,9 ME (1,81 ME un an plus tôt).

Des perspectives favorables pour 2023

Le carnet de commandes de Groupe DBT, au 1er janvier 2023, s'établit à 4,5 ME, permettant à DBT d'envisager sereinement le 1er semestre 2023. Au cours de cette période, la société va lancer une nouvelle gamme de bornes de recharge alliant connectivité, fiabilité et rapidité qui lui permettra de s'affirmer encore davantage comme un acteur incontournable de la mobilité électrique.

Pour accélérer ce développement, DBT bénéficie d'un concours de subventions de 1,6 ME par le fonds Feder (Fonds européen de développement régional).

L'activité d'opérateur R3 va poursuivre sa croissance avec la finalisation du déploiement du programme de Norauto. Le montage mis en place avec le Banque des Territoires - Groupe CdC et Amundi Transition Energétique va permettre le financement à long terme des IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique) nécessaires à R3 pour exercer son activité d'opérateur, DBT va ainsi intensifier ses efforts commerciaux pour installer la solution R3 à sur le territoire national.

DBT confirme sa capacité générer une très forte progression de son activité et anticipe un chiffre d'affaires compris entre 15 et 20 ME pour l'exercice 2023.