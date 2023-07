DBT et ses partenaires retenus pour équiper Del Arte

(Boursier.com) — Le groupe DBT, R3 (opérateur français de bornes de recharge haute puissance) et Charge Expert, (intégrateur spécialisé pour les équipements de mobilité électrique) ont été retenus pour le nouveau concept de restaurant de Del Arte, filiale du Groupe Le Duff, à Joué-lès-Tours.

Ce restaurant innovant est composé de 3 espaces distincts : Cafferitivo, un bar ouvert toute la journée, Ristorante, un restaurant classique avec service à table, et A Casa, un espace dédié à la livraison et au drive.

Les bornes de recharge installées sur le parking de l'établissement vont permettre aux clients de recharger rapidement et efficacement leur véhicule électrique.

Le nouveau restaurant de Del Arte à Joué-lès-Tours a été conçu pour attirer une clientèle plus jeune. Avec une surface de seulement 350 m2, le restaurant est 100% digitalisé et vise une répartition équilibrée du chiffre d'affaires entre la restauration classique, la livraison et le point café. Les stations haute puissance de fournies par DBT, installées par Charge Expert et exploitées par R3, ajoutent une touche supplémentaire d'innovation et de développement durable au concept du restaurant.

Le nouveau site de Del Arte à Joué-lès-Tours est un site pilote pour les bornes de recharge haute puissance de DBT, installées par l'entreprise Charge Expert. Cette collaboration a permis à Del Arte de bénéficier d'une solution clés en main en confiant l'ensemble du projet, du choix initial des bornes à leur exploitation quotidienne, à un seul interlocuteur.

Le site est ainsi équipé de 2 bornes 150 kW avec 4 points de charge disponible avec carte abonnement, QR code et carte bancaire.

L'entreprise prévoit d'ouvrir entre 6 et 10 nouveaux restaurants chaque année. Le succès attendu du nouveau concept de restaurant de Joué-lès-Tours pourrait conduire à l'installation de bornes de recharge haute puissance dans d'autres sites de l'enseigne et leur exploitation par R3.

Perspectives de développement prometteuses pour R3

Avec ce nouveau contrat, R3 se positionne sur le nouveau segment de marché de la restauration rapide. Etre en mesure de proposer une recharge sur une période courte, correspondant au temps de repas, à savoir 300 kms en 30' et à un coût compétitif est la clé pour pénétrer ce marché à fort potentiel. La gamme de bornes rapides et ultra-rapides de DBT permettent de répondre facilement à ce défi de marché.