DBT est partenaire du 'Haut-Jura Electric Tour' aux côtés de BYmyCAR Peugeot

(Boursier.com) — Le groupe DBT participe activement avec BYmyCAR Peugeot au projet jurassien LYVIA visant à favoriser des initiatives autour de la mobilité électrique et sera partenaire du Haut-Jura Electric Tour de samedi prochain.

Le samedi 24 juin, l'association des utilisateurs de Véhicules Electriques Gessiens et des Alentours (VEGA), membre fondateur de la Fédération Française des Associations d'Utilisateurs de Véhicule électrique (FFAUVE), sillonnera les routes du Parc naturel régional du Haut-Jura à bord de ses voitures et motos 100% électrique.

Implanté dans la région sur 5 sites et notamment à Ornex, BYmyCAR Peugeot propose pour cette course des véhicules silencieux et "zéro émission" qui relieront les 6 bornes de recharge LYVIA installées récemment sur le territoire.

A chaque halte, des membres de l'association et du Parc sensibiliseront les curieux à la mobilité électrique et aux services LYVIA offrant des alternatives à la voiture individuelle (infrastructure vélo, autostop, autopartage...).

DBT fournit, en tant que concepteur et fabricant, les bornes de recharge pour les véhicules électriques, déployées sur le territoire du Haut-Jura pour le projet LYVIA. Ce partenariat avec des collectivités locales rentre dans la stratégie du groupe de faciliter l'accès à la mobilité électrique en

régions.