DBT entre en négociations exclusives avec Greenspot

Crédit photo © DBT

(Boursier.com) — Le groupe DBT a signé un protocole d'accord lui permettant de prendre une participation dans l'opérateur de recharge et de mobilité Greenspot.

Créé en 2016, Greenspot s'inscrit dans le développement de la mobilité responsable en installant et opérant des bornes électriques dans les espaces publics et commerciaux. Le projet Greenspot avait dès ses débuts pour objectif de développer un réseau de bornes électriques simple et accessible autour des lieux publics permettant aux automobilistes de recharger leur véhicule pendant le temps de travail, du shopping ou des loisirs. En plus de pouvoir recharger sa voiture, le client pouvait également la laver grâce à une station de nettoyage sans eau ou encore louer un vélo électrique. L'offre globale de Greenspot est résolument tournée vers le développement durable, objectif clairement partagé avec DBT. A compter de 2018, Greenspot a diversifié sa clientèle vers les grands groupes. La société a lancé à partir de 2019 son offre à destination des habitations collectives, locaux professionnels et sièges d'entreprise et couvre ainsi une large partie du segment B2B et B2C. Dans les 5 prochaines années, la société va investir massivement dans la création de stations de recharge ultra rapide pour véhicules électriques tout en maintenant un fort développement dans ses métiers originels.

Dans un marché en plein essor, DBT choisit, avec ce projet de rapprochement, d'étendre son positionnement sur la chaîne de valeurs et de se rapprocher de l'utilisateur final.

En cas de réalisation définitive de l'accord, DBT détiendrait immédiatement une participation de 20% dans le capital de Greenspot avec l'opportunité d'acquérir une position majoritaire sous quelques années grâce à la conversion future d'OCA, auxquelles DBT s'est engagée à souscrire dans les 12 prochains mois.