DBT : en phase avec les ambitions du plan France Relance

DBT : en phase avec les ambitions du plan France Relance









Crédit photo © DBT

(Boursier.com) — Le groupe français industriel DBT, leader européen des bornes de recharge pour véhicules électriques, indique s'inscrire dans France Relance, le plan annoncé par le gouvernement début septembre.

Alors que le gouvernement affiche une perspective de relance verte, à travers le plan France Relance présenté par le Premier ministre Jean Castex, jeudi 3 septembre, les mesures en faveur du développement de la filière des voitures électriques s'inscrivent comme un programme majeur. Concernant le secteur automobile, le gouvernement prévoit un investissement de 1,9 milliard d'euros pour financer, entre 2020 et 2022, les évolutions du bonus environnemental comme la prime à la conversion qui privilégie les véhicules les plus vertueux ainsi que le déploiement de 100.000 bornes de recharge avant la fin de l'année 2021. Le gouvernement souhaite un développement des stations de recharge ultra-rapide dans les villes, sur les axes routiers, autoroutes et les copropriétés. Tandis qu'il reste près de 70.000 bornes encore à installer, Alexandre Borgoltz Directeur Général du groupe DBT prévoit une accélération majeure dès 2021, la crise sanitaire ayant retardée les installations.