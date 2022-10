DBT : en perte de 2,57 ME au 1er semestre 2022

(Boursier.com) — Après un exercice 2021, qui avait enregistré un fort redémarrage de l'activité du groupe, le rythme s'est encore accéléré au 1er semestre 2022 avec le quadruplement des ventes de DBT CEV. Le chiffre d'affaires semestriel définitif de DBT ressort à 4,61 millions d'euros en hausse de 116,9% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

La marge brute affiche 587 kE, en croissance soutenue de 49,3%. Elle progresse toutefois moins fortement que l'activité en raison du renchérissement du coût de certains composants entrant dans la fabrication des bornes. L'inflation constatée sur les approvisionnements a toutefois été limitée grâce au recours préférentiel à des sous-traitants régionaux.

La perte d'exploitation ressort à -2,6 ME, soit une diminution de -17,4% par rapport à celle enregistrée au 1er semestre 2021, poursuivant la tendance d'amélioration enregistrée en 2021.

En l'absence d'autres éléments significatifs, le résultat ressort à -2,57 ME au 1er semestre 2022 (-2,96 ME au 1er semestre 2021).

Perspectives favorables

DBT réhausse son objectif de prises de commandes en 2022 à au moins 13 ME, ce qui devrait lui permettre de réaliser un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 ME. A cette date, il atteint déjà 8 ME. Le niveau de 'booking' historique devrait également nourrir la croissance de l'activité en 2023.

En parallèle, DBT entend poursuivre sa diversification vers le métier d'opérateur de recharge de véhicules électriques avec sa filiale R3. Après avoir enregistré ses premiers succès commerciaux et avoir déployé les premières bornes en 2022, le groupe a franchi une nouvelle étape avec la création de R3 Infra Invest, filiale majoritaire de R3, constituée en partenariat avec deux partenaires financiers de renom dans les ENR, la Banque des Territoires et Amundi Transition Energétique. Cette entité, dotée de 50 ME, dont 20% proviennent du groupe DBT, a pour objectif de transformer et démocratiser les usages en mobilité électrique en investissant dans les projets d'IRVE (Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques). Ces projets bénéficieront des équipements DBT et seront opérés par R3.