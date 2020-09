DBT confirme avoir rattrapé son retard de production

DBT confirme avoir rattrapé son retard de production









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La nouvelle dynamique que connaît DBT depuis ces derniers mois, a permis de rattraper le retard de production accumulé par l'arrêts des lignes de production entre mars et mai 2020 explique la société.

DBT confirme ainsi avoir rattrapé son retard de production lié à la période de confinement et dans le cadre des 100 000 bornes que le gouvernement souhaite voir installer sur le territoire national au cours de l'année 2021.

L'entreprise annonce un retour à des délais de livraison "classiques" et se prépare à voir son carnet de commandes se remplir sur les deux prochains mois, profitant notamment de la reprise sur le marché des bornes de recharge.

"Impactée par la situation sanitaire, les chaînes d'approvisionnement fonctionnent de nouveau à la normale depuis l'été alors que le groupe a pris la décision d'augmenter la cadence de production sur la chaîne des transformateurs de courant afin de solder d'importantes commandes exports", explique DBT.

Pour alimenter la croissance à venir, le groupe continue de créer de l'emploi dans la région. Alexandre Borgoltz, Directeur Général de DBT, annonce le recrutement de trois personnes depuis juin au service commercial afin de soutenir la forte demande et poursuivre la dynamique instaurée. Coté bureaux d'étude, DBT conforte sa volonté d'innovation continue en ouvrant deux postes.

Dans un même temps et avec pour objectif d'optimiser la logistique et d'accroître ses capacités de production, le groupe DBT entreprend l'extension de son bâtiment avec l'ajout de 2000 mètres carrés supplémentaires. Ce chantier avait pris du retard à cause de la crise sanitaire, cependant il devrait être finalisé dès le mois de février 2021 et permettra au groupe de doubler la surface de production.