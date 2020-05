DBT collabore avec l'ESTACA

(Boursier.com) — DBT CEV et l'ESTACA (École d'Ingénieurs des Transports et de la Mobilité de Laval) annoncent leur collaboration dans le cadre d'un projet de recherche et développement portant sur la gestion de la recharge rapide, la gestion des réseaux électriques dédiés aux véhicules électriques, et le V2G (Vehicule to Grid). Ce développement conjoint permettra d'intégrer, dans la gestion de la borne, la prise en compte des disponibilités du réseau d'alimentation en mode dynamique. Cette fonctionnalité ajoutera une liaison informatique entre la borne et l'infrastructure globale du site d'implantation permettant d'échanger les informations nécessaires à la modulation de puissance de la charge du véhicule par le réseau électrique en temps réel.

Le projet portera aussi sur le développement de la partie logicielle, et de l'interface de communication Internet du chargeur rapide vers les gestionnaires de réseaux électriques. Ce projet se déroulera d'octobre 2020 à février 2021 et sera effectuée par les étudiants de 5ème année de la filière automobile, spécialité TCI (Transports Connectés et Intelligents) de l'ESTACA.

DBT CEV fournira un chargeur tri-standard type Ultra, dernière génération de chargeurs évolutifs de 50 à 150 KW, qui sera implanté sur le campus à Laval et fera office de démonstrateur pour tous les véhicules du marché. Les étudiants sélectionnés effectueront un stage de 6 mois au sein des équipes R&D de DBT, afin de procéder aux séries de tests nécessaires à la validation de ce projet.

Ce projet vient compléter les développements déjà réalisés pour la mise au point des chargeurs rapides de la nouvelle gamme de DBT-CEV, notamment avec l'école Arts et Métiers de Lille (projet B2RI), portant sur la gestion des réseaux de bornes de recharge rapide 150 KW, et complète un projet de mise au point d'un chargeur de démonstration 350kW/1000V mené avec l'École Centrale de Lille.