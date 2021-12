DBT avance dans la recharge ultra rapide

(Boursier.com) — DBT lance R3 (" Réseau Recharge Rapide "), sa filiale dédiée à l'exploitation du réseau bornes de recharge ultra rapide.

L'offre R3 prévoit la création d'un réseau national de stations de charge ultra-rapide, installées en zone urbaines et péri-urbaines avec un positionnement prix très compétitif. La station type, qui inclut trois bornes ultra-rapides 150kW, est compatible avec l'intégralité des véhicules du marché. Ouvert à tous et sans abonnement, R3 offrira 4 modes de paiement direct à ses utilisateurs avec un objectif de fiabilité à 100% grâce à une maintenance en continu et une assistance disponible 24/7.

"Pour le conducteur de véhicule électrique, se recharger dans une station R3, c'est l'assurance de la simplicité, d'un coût très compétitif sans frais d'itinérance et sans engagement, de la rapidité de charge en 20 minutes et de la fiabilité des bornes avec la signature de DBT, aujourd'hui le seul constructeur - opérateur de bornes de recharge rapide dans l'Hexagone", explique la société.

La première station de recharge R3 sera opérationnelle lundi 6 décembre sur le site de Norauto à Fâches=Thumesnil à la sortie de Lille. Les suivantes seront rapidement installées dans les zones de forte affluence proposant une offre récréative à proximité, afin d'assurer un service complet aux usagers. DBT prévoit ainsi que 50 hubs R3 seront opérationnels d'ici l'été 2022, répartis dans un premier temps dans les Hauts de France et le Grand Est.